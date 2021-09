Construction de maison 66 - L'élévation des murs de la maison

Le Mur de maison en parpaing

Construction avec Mur en brique

Mur en béton cellulaire

Construction maison avec mur en bois

Il est possible d'élever les murs de sa maison en pierre, brique, parpaing,argi 16,brique rectifié,béton cellulaire ou bois. En général beaucoup de personnes optent pour l'usage du parpaing ou bien la brique(plus chères mais meilleures qualités pour l'isolation thermique, voir les prix de construction maison 66 Le mur de parpaing s'élève sur un lit de mortier, qui surmonte les fondations.Les repères sont marqués à l'aide de cordeaux qui permettront de guider la construction. On place les ferrailles verticales qui assureront la solidité du mur. Les parpaings doivent être posés, les alvéoles orientées vers le bas. Pour chaque parpaing, on appliquera une couche de mortier , et l'on vérifiera la bonne verticalité du mur avec le niveau à bulle ou bien le fil à plomb.On vérifie également l'angle vérifie également l'angle des murs avec une équerreSur les fondations préparées, on place des cordeaux maintenus par des piquets qui serviront de repères pour monter le mur. On commence la pose par les briques d'angles.La première rangée est posée directement sur le mortier des fondations, en suivant les repères des cordeaux. Elle doit être bien tassée. Pour chaque nouvelle brique posée, on applique au préalable une couche de mortier sur la face de la brique précédente pour assurer la bonne fixation.La verticalité du mur se vérifie régulièrement grâce au niveau à bulle ou un fil à plomb. On vérifie également l'angle des murs avec une équerre.La pose de béton cellulaire se fait sur une surface propre et bien plane. On commence par la pose des blocs d'angles, et l'on poursuit en s'assurant du bon alignement grâce à des cordeaux. On dépose une couche de colle sur la surface de bloc devant accueillir le bloc suivant, et l'on vérifie régulièrement la justesse du montage avec le niveau à bulle. Un coup de maillet sur chaque bloc de béton après sa pose permet de bien écraser la colle et d'ajuster l'ensemble.Les maisons à ossature bois adoptent fréquemment le bois pour élever les murs. Le bois massif empilé est la plus ancienne technique de construction en bois.On la voit encore dans les chalets de montagne. Des rondins ou madriers de longues sections sont placés horizontalement sur les fondations, et empilés les uns au-dessus des autres. Aujourd'hui, on peut aussi monter des murs rapidement sur une ossature bois.La charpente installée, on place un panneau (particules, contreplaqué, OSB) qui assure le contreventement. Un isolant thermique est inséré entre les panneaux que recouvrent les parements extérieurs et intérieurs.Différentes essences de bois peuvent être employées : red cedar, mélèze, pin douglas. Pour un moindre coût et un choix plus écologique, on adoptera de préférence une essence de bois locale.